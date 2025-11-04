 / Attualità

Attualità | 04 novembre 2025, 08:24

Magliolo, cambia gestione lo storico alimentari del paese: Paolo Abate va in pensione, subentra Alessio Bussacchetti

L’amministrazione comunale: "Orgogliosi di questa continuità che rafforza il legame con la comunità montana"

Magliolo, cambia gestione lo storico alimentari del paese: Paolo Abate va in pensione, subentra Alessio Bussacchetti

A Magliolo continua la tradizione degli esercizi commerciali vicini alla popolazione.

"Siamo fieri di poter condividere un momento di riflessione e di speranza per i comuni montani – commentano dall’amministrazione comunale –. La storica attività commerciale di alimentari, condotta dal lontano 1993 dall’instancabile e perseverante Paolo Abate, con la straordinaria collaborazione dell’immancabile Katia, ha rappresentato un punto di riferimento non solo per la nostra popolazione, ma per l’intera vallata, grazie alla massima disponibilità, alla cortesia e all’umanità che in tutti questi 32 anni li hanno contraddistinti".

"In particolare, nel periodo del Covid, ha garantito un presidio fondamentale per tutta la cittadinanza, e gliene siamo profondamente grati. Dal 1° novembre Paolo ha raggiunto il meritato traguardo della pensione e, nel contempo, a prendere il suo posto è un giovane ragazzo di Magliolo, Alessio Bussacchetti, che ha garantito la continuità di questo importante e indispensabile servizio per il nostro Comune".

"Un forte abbraccio a Paolo da parte di tutta la Comunità e un sentito in bocca al lupo ad Alessio per la nuova avventura", concludono dall’amministrazione comunale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium