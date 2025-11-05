Milano: la barlady Ottavia Castellaro incanta Golosaria con un cocktail floreale nel laboratorio “Cucina con i fiori”

Un appuntamento che ha saputo unire gusto, ricerca e creatività, conducendo il pubblico in un viaggio sensoriale tra profumi, colori e sapori.

Protagonista assoluta sul palco la barlady Ottavia Castellaro, che ha conquistato i presenti con un raffinato cocktail floreale, ispirato alle fragranze e alle cromie dei fiori eduli. Con lei si sono alternati il giornalista Claudio Porchia, direttore del Festival della Cucina con i Fiori, lo chef Claudio Di Dio e il nutrizionista Marco Missaglia.

L’incontro si è aperto con una degustazione di fiori freschi dell’azienda Mettiunfiore di Venezia, seguita da racconti di Claudio porchia sull’uso dei fiori in cucina e sul loro crescente ruolo nella gastronomia contemporanea. Lo chef Di Dio ha presentato un minestrone “ortocentrico” arricchito da fiori, mentre il medico Marco Missaglia ha illustrato le proprietà nutrizionali dei fiori eduli.

La chiusura affidata a Ottavia Castellaro ha siglato il successo dell’evento: applausi e grande curiosità per il suo cocktail, elegante sintesi di profumi, colori e tecnica di miscelazione botanica.

Con questo appuntamento, il Festival della Cucina con i Fiori, promosso dall'Associazione Ristoranti della Tavolozza, ha chiuso un anno ricco di iniziative e di pubblico, confermando l’interesse sempre più vivo verso il mondo dei fiori eduli e la loro sorprendente versatilità in cucina e nel bere miscelato.