Roccavignale investe sulla sicurezza: dalla Regione i fondi per la nuova videosorveglianza

Il Comune di Roccavignale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la sostituzione, l’aggiornamento e l’ampliamento dell’attuale sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sul territorio e garantire un controllo più efficace contro episodi di microcriminalità e abbandono di rifiuti.

L’intervento sarà finanziato grazie al Fondo Strategico Regionale 2025 – Area Sicurezza, istituito dalla Regione. Roccavignale è risultato beneficiario di un contributo regionale di 31.427,20 euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 7.856,80 euro, per un investimento complessivo di 39.284,00 euro.

Il progetto prevede interventi diffusi su diverse aree del territorio comunale, con la riconfigurazione degli apparati wireless esistenti, la realizzazione di una nuova tratta di collegamento a 60 GHz tra Sogli e il centro comunale, e l’ampliamento della copertura per future implementazioni. Saranno inoltre sostituiti e rialzati gli armadi di campo in varie postazioni — tra cui Giro Grande, Parco degli Alpini, Pianissolo e Valzemola Martinetto — per garantire maggiore efficienza e sicurezza.

È prevista anche l’installazione di una nuova telecamera multisensore ad alta qualità all’incrocio di fronte al Municipio, oltre all’adozione del software di gestione Milestone XProtect Professional+, di un server Dell PowerEdge e di un NAS QNAP per l’archiviazione dei dati in modo sicuro e ridondato. Tutti gli apparati saranno ospitati in un nuovo armadio rack protetto, e la rete di videosorveglianza sarà separata da quella comunale per assicurare un livello più elevato di protezione informatica.

Con questo investimento, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno a favore della sicurezza e del benessere dei cittadini, dotando Roccavignale di un sistema moderno, efficiente e pronto a rispondere alle esigenze di un territorio in continua evoluzione.