Albisola e la Croce Verde piangono la scomparsa di Emilia Cesale all'età di 79 anni.

Conosciuta come Emily, originaria del torinese, per anni ha gestito una tabaccheria prima in via Lanfranco e poi in Piazza San Francesco a Vigo.

Dal 1983 socia della pubblica assistenza albisolese ha svolto ruoli in sede in segreteria e ha avuto un'importante funzione promozionale di volontariato. È stata anche un membro del collegio dei revisori dei conti.

"Aveva una grande empatia e faceva un'attività importante per la Croce Verde - spiega lo storico ex presidente Vilderio Vanz - Lei contribuiva quotidianamente, non c'era giorni che non lo faceva anche per raccogliere fondi. Era un vero e proprio riferimento".

"Aveva convinto suo papà a venire in Croce e lui faceva servizio sulle ambulanze, poi le sue due figlie hanno svolto attività così come il nipote che sta iniziando ad effettuare servizi in ambulanza - continua Vanz - Una tradizione di famiglia con più generazioni in Croce che è un messaggio che bisogna dare. Sono situazioni che tendono a promuovere anche la pubblica assistenza fuori".

Lascia le figlie Simona e Elisa con i nipoti Giovanni e Gabriele.

Il funerale è stato celebrato lunedì scorso nella parrocchia di Stella Maris.