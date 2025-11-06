Anziano disperso nei boschi: nuova battuta di ricerca "a rastrello" il 15 novembre

Non si fermano le ricerche di Salvatore Fontana, il novantenne scomparso lo scorso ottobre nei boschi tra Altare e Cairo Montenotte, nella zona delle pale eoliche. Familiari, amici e volontari continuano a sperare e hanno deciso di organizzare una nuova battuta di ricerca, prevista per sabato 15 novembre alle ore 8.00, con ritrovo presso il bivio di Cappa.

L’iniziativa prevede una ricerca “a rastrello” nella zona segnalata in rosso sulla mappa diffusa dagli organizzatori, che comprende punti di riferimento come Cascina Sella, Palazzo K, Pala Eolica, Imbocco Galleria e Stazione Funivie.

"Tutti coloro che desiderano partecipare – amici, cacciatori, camminatori, cercatori di funghi o semplici cittadini – sono invitati a unirsi per dare il proprio contributo", spiegano i promotori dell'iniziativa.

Il canale radio di riferimento per la comunicazione durante le operazioni sarà LPD 5 – frequenza 433.175. Fontana era molto conosciuto in zona: cacciatore e fungaiolo appassionato, amava trascorrere le giornate nei boschi, dove si recava quasi quotidianamente.