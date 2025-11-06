Varazze, scontro tra uno scooter e un furgoncino al Pero: una persona in codice rosso

Intervento dei soccorritori, poco dopo le ore 12 di oggi (giovedì 6 novembre, ndr) in via Pero a Varazze, dove si sono scontrati un furgoncino e uno scooter.

Ancora incerta la dinamica dell'incidente, vagliata dalle forze dell'ordine giunte sul posto per i rilievi del caso, ma ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, parrebbe un uomo sulla ventina avanzata.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure da un'ambulanza della Croce Rossa varazzina e accompagnato dall'automedica Sierra1. Le sue condizioni, con alcuni traumi agli arti, non sarebbero comunque gravi.