Giovani, innovazione e sostenibilità: l’Italia agricola si incontra al Villaggio Coldiretti di Bologna

Prende il via oggi a Bologna il Villaggio Contadino di Coldiretti, il grande evento nazionale che fino a domenica 9 novembre trasformerà il centro città in una vetrina dell’agricoltura italiana. Tra i protagonisti anche una rappresentanza ligure, portavoce dell’eccellenza produttiva e della sostenibilità che caratterizzano il nostro territorio.

L’appuntamento coincide con la diffusione dei dati Coldiretti su base Istat che registrano un aumento del 18% dei giovani occupati in agricoltura nel secondo trimestre del 2025, in netta controtendenza rispetto al calo generale dei giovani occupati negli altri settori.

“La presenza ligure al Villaggio di Bologna rappresenta con orgoglio la vitalità delle nostre campagne e il valore del ricambio generazionale in atto” affermano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “I giovani stanno riportando entusiasmo e innovazione nel settore agricolo: sono loro a guidare la svolta verso la multifunzionalità, la sostenibilità e la digitalizzazione delle imprese. È un segnale forte, che dimostra quanto l’agricoltura stia tornando a essere una concreta opportunità di lavoro e di impresa anche nella nostra regione.”

Secondo Coldiretti Liguria, le aziende condotte da under 35 sono sempre più orientate verso filiere corte, agricoltura 4.0 e produzioni di qualità, con un’attenzione particolare alla tracciabilità, al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione dei prodotti tipici liguri.

“Le nuove imprese sanno coniugare innovazione e tradizione: accanto alle attività olivicole, floricole e apistiche, stanno crescendo esperienze legate alla trasformazione aziendale, alla vendita diretta e al turismo rurale. La partecipazione al Villaggio Contadino di Bologna è un’occasione per dare voce a questa energia e metterla in rete con il meglio dell’agricoltura italiana.”

Il Villaggio Coldiretti sarà aperto fino a domenica 9 novembre con degustazioni, laboratori, mercati, mostre e incontri dedicati ai temi del lavoro, dell’innovazione e della sostenibilità. Un’occasione unica per conoscere da vicino le storie, i volti e i sapori degli agricoltori italiani che stanno costruendo il futuro del Paese, partendo dalla terra.