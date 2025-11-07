Savona, famiglie e associazione "Cultura, diritti, sviluppo" chiedono un piano urgente per trasferire l’asilo delle Piramidi

Con una lettera al Comune e un incontro con il sindaco Marco Russo e l’assessore Francesco Rossello, non senza momenti di tensione, una rappresentanza delle mamme dell’asilo delle Piramidi e l’associazione “Cultura, diritti, sviluppo” chiedono una soluzione urgente per far fronte alle criticità della struttura.

La proposta è quella di avviare un piano straordinario per trovare una sede alternativa al nido e alla scuola dell’infanzia che si trovano in corso Mazzini.

I problemi della struttura sono noti da tempo. Posta in una zona esondabile e con criticità di evacuazione per bambini piccoli, in caso di allerta meteo gialla viene chiusa, con gravi disagi per le famiglie. Palazzo Sisto ha cercato di “sanare” la situazione con un bonus alle famiglie, erogato quando si verifica la quarta allerta. La scorsa estate sono stati fatti lavori per 50mila euro ma resterebbero dei problemi, come un tetto ammalorato e le mamme hanno chiedono una verifica dettagliata della situazione.

I problemi esposti dalle famiglie riguarderebbero anche lo stato stesso dell’edificio, documentato da foto scattate all’interno della scuola a fine ottobre: piccole crepe, infiltrazioni e presenza di muffa. Le mamme e l’associazione spiegano che all’interno dell’asilo si è costretti a posizionare secchi per raccogliere le perdite d’acqua.

L’amministrazione starebbe lavorando a un’alternativa per il trasferimento dell’asilo, ma il progetto richiederebbe costi elevati e tempi lunghi. Un’altra possibilità emersa durante l’incontro sarebbe l’innalzamento di un ulteriore argine.

“Martedì faremo un nuovo sopralluogo – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – perché ci è stata segnalata una piccola crepa, che però sembrerebbe legata a problemi strutturali e alla formazione di condensa. Verificheremo la situazione: durante l’estate sono stati eseguiti importanti lavori, ma la struttura richiede continua manutenzione. Stiamo lavorando a una soluzione alternativa che sarebbe ideale, ma richiede tempo e risorse economiche”.