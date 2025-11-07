Tovo cerca un gestore per il bar comunale: offerte entro il 9 dicembre

Il Comune di Tovo San Giacomo ha pubblicato sull’albo pretorio il bando per l’assegnazione in locazione dell’immobile comunale situato in Piazza Don Pino Zunino (già Piazza Umberto I), destinato allo svolgimento di attività di pubblico esercizio.

L’immobile dovrà essere utilizzato esclusivamente come “pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”, e in particolare come locale per la vendita e il consumo sul posto – bar.

Il contratto di locazione avrà una durata di sei anni, con decorrenza dalla data di stipula, e sarà rinnovato tacitamente per un uguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenzatramite PEC. Il canone annuo di locazione posto a base di gara è fissato in € 9.600,00, oltre IVA di legge, corrispondente a un canone mensile di € 800,00.

Possono partecipare al bando tutti i soggetti, singoli o associati, in possesso della capacità giuridica e di agire, nonché della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in plico cartaceo chiuso e controfirmato su almeno uno dei lembi di chiusura, indirizzato all’Ufficio Protocollo del Comune di Tovo San Giacomo, con la dicitura: “Avviso pubblico per l’affidamento in locazione ad uso commerciale del bar di proprietà comunale sito all’interno dell’ex Circolo ricreativo di Piazza Don Pino Zunino (già Piazza Umberto I)”.

Il plico dovrà contenere tutta la documentazione richiesta e dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 9 dicembre 2025.

Le offerte pervenute saranno aperte in seduta pubblica il giorno 11 dicembre 2025 alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Tovo San Giacomo.

Poiché l’immobile viene locato nello stato di fatto in cui si trova, i soggetti interessati (o loro delegati) dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo per prendere visione dei locali.

Il sopralluogo dovrà essere concordato previo appuntamento con l’Ufficio Tecnico Comunale, contattabile ai seguenti recapiti: 019/6379042; utc@comune.tovo-san-giacomo.sv.it. Il bando completo, comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile sull’Albo Pretorio online del sito ufficiale del Comune di Tovo San Giacomo.