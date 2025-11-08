 / Al Direttore

Al Direttore | 08 novembre 2025, 14:30

Strada di scorrimento, un lettore: "Sabbia e pietrisco sotto la prossima stesa di bitume, possibile che nessuno intraveda un’enorme problema di stabilità della pavimentazione?"

"Stanno facendo di questa importante arteria uno scempio"

Riceviamo e pubblichiamo:

Sono ad evidenziare che sulla strada di scorrimento stanno facendo di questa importante arteria uno scempio, non ultimo la stesa di sabbia e un po’ di pietrisco sotto la prossima stesa di bitume . In linea con il nome della strada questa nuova prossima pavimentazione usando un eufemismo sarà “meravigliosamente scorrevole”. 

Ovviamente questa è una battuta e la cosa è davvero preoccupante, possibile che nessuno dei responsabili intraveda un’enorme problema di stabilità della pavimentazione nell’immediato futuro? Che i mezzi pesanti con il loro peso deformeranno con l’aiuto di questo “cuscinetto” tutto l’asfalto?

Questa è una veduta sulla strada di scorrimento del inconsueta stesa di sabbia al posto del vecchio e consueto binder di materiale bitumato.

Lettera firmata

