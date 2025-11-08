Toirano, aggiudicata all’asta l’area artigianale di Canepari: nuovo proprietario Econatura Srl

È stata aggiudicata all’asta, lo scorso 4 novembre, la vasta area artigianale di località Canepari, nel comune di Toirano. Il complesso di terreni, già appartenente alla società fallita Geo Sviluppo Immobiliare Italia Srl di Albenga, è stato venduto senza incanto al prezzo di 621.562,50 euro, l'offerta minima richiesta. Ad acquisirlo è stata la Econatura Srl, società nata dall'accordo tra Ecoedile e Natura Tree.

Delegato alla vendita e curatore dell'asta era Alberto Marchese, la Giudice Paola Antonia Di Lorenzo.

L’area comprende appezzamenti di terreno di diversa natura per una superficie catastale complessiva di circa 34.500 metri quadrati, di cui circa 30.400 edificabili. I terreni rientrano nella zona omogenea D1 del Piano Regolatore Generale, destinata ad attività artigianali, attrezzature e impianti produttivi, con le relative aree di pertinenza.

Secondo quanto trapelato, nel futuro prossimo della zona l’utilizzo sarà coerente con la destinazione artigianale, ma non si esclude una valutazione di interessi commerciali sull’ambito, qualora si presentassero gruppi o investitori interessati.