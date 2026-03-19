Nuovo logo per Confcommercio, da Savona parte il rilancio: "Più riconoscibilità e comunicazione"

Confcommercio ha un nuovo logo: il vicepresidente dell’associazione savonese, Giuseppe Molinari, ha partecipato all’incontro territoriale dedicato al rinnovamento dell’identità visiva, che si è svolto martedì alla presenza di Sergio De Luca della Direzione Comunicazione e Immagine Confcommercio Nazionale. Quest’ultimo ha illustrato le linee guida, gli obiettivi del nuovo sistema visivo, le logiche e i criteri di applicazione.

"È stato un importante momento di confronto con il territorio su un passaggio strategico per l’organizzazione, come è l’aggiornamento dell’immagine e rafforzamento della comunicazione – spiega Molinari – Il nuovo logo consente alla nostra associazione di avere maggiore riconoscibilità e veicolare una comunicazione più efficace verso imprese, istituzioni e comunità".

Il nuovo logo arriva a sedici anni dall’ultimo "restyling" e proprio nel momento in cui Confcommercio nazionale ha celebrato i suoi ottant’anni di vita. È stata questa l’occasione per rinnovare e valorizzare l’identità con un nuovo logo istituzionale della Confederazione che segna l’avvio di una fase di rinnovamento, con l’obiettivo di valorizzare il suo ruolo e il suo percorso nell’economia e nella società italiana.

Confcommercio Savona è pronta ad accogliere una nuova identità, che racchiude tutta la storia del passato, ma rispecchia la scelta di adottare un linguaggio più moderno, immediato e riconoscibile, più vicino alle nuove generazioni di imprenditori, senza rinunciare ai propri valori fondanti.