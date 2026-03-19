Savona, al via il 46° Corso di Speleologia: cinque escursioni tra grotte e misteri sotterranei

Il Gruppo Speleologico Savonese DLF annuncia il 46° Corso di Speleologia con un evento che si terrà venerdì 27 marzo, alle 21, presso il salone del Dopolavoro Ferroviario in via Pirandello, 10 a Savona. Il corso, il cui inizio è previsto per il mese di aprile, offrirà un'esperienza approfondita con cinque esercitazioni pratiche domenicali condotte in grotte della Val Bormida e del Toiranese, affiancate da dodici lezioni teoriche che avranno luogo il venerdì sera a Savona.

Questo percorso formativo, accreditato dalla “Commissione Nazionale Scuole di Speleologia” della Società Speleologica Italiana, garantisce l'assistenza di istruttori e aiuto-istruttori qualificati, assicurando una guida esperta durante tutte le attività.

Durante la serata informativa di venerdì, saranno proiettati video che offriranno uno sguardo suggestivo su grotte e aree carsiche della provincia di Savona. Questi contenuti introdurranno i partecipanti al fascino della speleologia, descrivendola come un'avventura emozionante capace di unire natura, scienza, storia, folklore, sport e adrenalina in un viaggio attraverso le oscure meraviglie del mondo sotterraneo. Tutte le informazioni sul sito gruppospeleosavonese.it.