Albisole, inaugurato lo sportello del Maggiordomo di Quartiere. Assessore Nicolò: "Un gesto importante di vicinanza a chi ha bisogno" (FOTO e VIDEO)

Apre ad Albissola Marina in via Repetto il nuovo punto di accesso dello sportello del Maggiordomo di Quartiere. Il servizio è stato inaugurato questa mattina nella sede di Avis e servirà i territori dei comuni delle due Albisole.

Il Maggiordomo di quartiere è una figura di prossimità che opera sul territorio con l’obiettivo di supportare i cittadini nello svolgimento di piccole incombenze quotidiane e facilitare l’accesso ai servizi, ed è erogato gratuitamente per la popolazione.

Con questo progetto l'Assessorato alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, e Terzo Settore di Regione Liguria conferma l’impegno nel promuovere servizi capaci di rispondere ai bisogni quotidiani della popolazione, rafforzando la rete di supporto sociale sul territorio.

"L'iniziativa l'abbiamo già portata in altre aree liguri, a Genova e già da diverso tempo. Tanti ce la chiedevano e la stiamo diffondendo su tutta la regione. Il maggiordomo di quartiere sono persone che grazie alle associazioni del terzo settore si mettono a disposizione per sostenere, aiutare, dare un contributo fattivo a quelle persone anziani non autosufficienti, che magari sono sole e che devono essere supportate per fare piccole commissioni, accompagnate a fare la spesa, portargli un giornale, ma anche semplicemente dargli un un gesto di vicinanza come portarli dal medico - ha spiegato l'assessore alla sanità, politiche socio sanitarie e sociali e terzo settore Massimo Nicolò - Quindi credo che questo sia un gesto importante per far vedere che la Regione Liguria, i comuni, sono vicini ai cittadini che hanno bisogno, persone anziane e che magari vivono da sole".

“L’apertura di questo sportello rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno concreto che la Regione mette in campo per la tutela della persona e del territorio”, commenta Rocco Invernizzi, capogruppo di FdI in Regione. “L’assessore regionale Nicolò, con dedizione, sta portando avanti un modello di welfare basato non sull’assistenzialismo passivo, ma sul supporto attivo alle famiglie, agli anziani e ai lavoratori”.

“Si tratta di un presidio importante per il cittadino, una figura che incarna lo Stato e le istituzioni per risolvere i problemi quotidiani, dal ritiro di un pacco al disbrigo di una pratica burocratica complessa. Nato nel 2019, il progetto ha dimostrato di saper rispondere ai bisogni reali della popolazione. L’apertura dello sportello di via Repetto, che servirà congiuntamente Albissola Marina e Albisola Superiore grazie alla sinergia dei sindaci, dimostra che, quando le amministrazioni collaborano per il bene comune, i risultati arrivano”, conclude Invernizzi.