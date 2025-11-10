 / Attualità

Meteo, tempo anticiclonico ma grigio

Per tutta la settimana saremo interessati dalla presenza di un'area anticiclonica con tempo stabile anche se caratterizzato da nebbie e nubi di passaggio. Temperature in media o poco al di sopra. Possibile perturbazione nel fine settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 10 a venerdì 14 novembre

Oggi il cielo si presenterà in generale sereno o poco nuvoloso, mentre da domani nebbie più persistenti o nubi alte renderanno il cielo più nuvoloso e grigio. Soprattutto in Liguria la rotazione dei venti al suolo da sud farà accumulare nubi basse con possibili deboli piogge o pioviggini. 

Le temperature saranno nella media, con minime piuttosto basse (in generale comprese tra 4 e 8 °C su pianure, tra 10 e 14 °C su coste) e anche sotto lo zero in alcune zone di pianura tra Langhe e Astigiano, mente le massime saranno più alte e comprese tra 14 e 18 °C, con lieve tendenza ad un calo venerdì.

Venti in generale assenti o deboli variabili su pianure e Alpi, meridionali come detto su Liguria da domani.

Da sabato 15 novembre

Un fronte freddo da nord potrebbe cambiare l'aria tra sabato e domenica, con qualche precipitazione sparsa sul Piemonte meridionale, ma nulla di significativo e ancora da confermare.

Previsioni stagionali

Previsione rischio grandine e dati grandinate

Cuneo

Savona

