Dal 2026 ogni Circolo del Pd dovrà avere un tesoriere, ma nei piccoli centri è difficile trovarli

Dal 2026 i circoli del Pd dovranno avere un tesoriere, come prevede lo Statuto. È stato infatti stabilito che ogni circolo dovrà nominare un proprio tesoriere, oltre al segretario, che si occuperà di tutti gli aspetti economici — entrate e uscite — con la nuova figura incaricata di registrare i movimenti e affiancare il segretario generale.

Si tratta però di una figura non sempre facile da trovare all’interno dei propri iscritti, in particolare per i circoli più piccoli, dei centri minori. Tanto che sarebbero quattro i circoli che avrebbero chiesto di andare in deroga e affidare temporaneamente l’incarico al segretario, finché non si troverà un tesoriere. Una soluzione che potrebbe arrivare alla chiusura dei tesseramenti e aiutare a trovare un tesoriere al proprio interno.