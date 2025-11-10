Vigili del fuoco nell'albenganese, soddisfatto il sindaco Tomatis: "Si è compreso come sia un presidio di sicurezza indispensabile"

Soddisfazione da parte del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, per le notizie emerse in merito alla garanzia di continuità del servizio dei Vigili del Fuoco e per la richiesta inoltrata di elevare il livello del distaccamento di Albenga.

«Siamo molto soddisfatti di questa notizia, che rappresenta un importante risultato per la sicurezza del nostro territorio e un riconoscimento del prezioso lavoro svolto dai Vigili del Fuoco - afferma nella sua nota il primo cittadino -. Dopo l’incontro con il Conapo mi ero subito interessato alla questione, affrontandola anche con il Prefetto durante uno degli ultimi incontri avuti».

«La conferma che non si verificheranno ulteriori chiusure delle squadre di partenza presso le sedi di Finale Ligure e Albenga, grazie all’impiego di ore straordinarie supplementari, insieme all’impegno a medio e lungo termine per l’assegnazione di nuove unità operative, sono segnali concreti di attenzione verso le esigenze del nostro territorio» aggiunge Tomatis.

Il sindaco però non si ferma al contingente, guarda anche alle notizie più strutturali in chiave futura: «Se poi, in prospettiva, si parla anche di un possibile avanzamento di categoria del distaccamento di Albenga ad SD5 - che comporterebbe il passaggio da 7 a 10 unità operative - significa che è stato compreso quanto, per un comprensorio come il nostro e per un territorio fragile come quello del ponente savonese, i Vigili del Fuoco rappresentino un presidio di sicurezza indispensabile. Ne è prova il fatto che il distaccamento di Albenga garantisce ogni anno oltre 1.600 interventi, confermandosi un punto di riferimento fondamentale per tutta la zona».