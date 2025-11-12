Siti porno solo con la verifica: da oggi scattano gli obblighi per chi vuole accedere

Da oggi, 12 novembre, entra in vigore una nuova misura che cambia il modo di accedere ai siti per adulti. Non è richiesta un’identità digitale, ma le piattaforme devono introdurre un sistema di “verifica dell’età forte”, superando la semplice autodichiarazione “Hai più di 18 anni?”.

La norma riguarda inizialmente 45 siti, tutti legati a contenuti sessuali, tra cui Pornhub, YouPorn, OnlyFans e altre piattaforme di condivisione di video per adulti. L’Agcom avvierà un monitoraggio costante: chi non si adeguerà rischierà diffide, sanzioni e, nei casi più gravi, l’oscuramento per il pubblico italiano.

L’adeguamento sarà graduale, poiché molti dei portali coinvolti hanno sede legale all’estero e serviranno accordi a livello europeo per applicare pienamente le nuove regole.

Il sistema di controllo sarà basato su un ente terzo certificato, che verificherà l’età dell’utente tramite un token, un QR code o un sistema collegato alla SIM del telefono. Questo “gettone digitale”, totalmente anonimo, servirà solo a confermare la maggiore età senza rivelare alcun dato personale. Il principio è quello del “doppio anonimato”: chi verifica l’età non sa a quale sito l’utente accede e la piattaforma non conosce la sua identità.

La misura si inserisce in una più ampia strategia europea per la tutela dei minori online. Anche Danimarca, Francia, Grecia e Spagna stanno sviluppando applicazioni simili, in linea con le indicazioni del Digital Services Act (DSA) dell’Unione Europea, che impone a tutti gli Stati membri di introdurre strumenti efficaci per proteggere i minori dai contenuti inappropriati.