Da Napoli a Savona, Ilaria Iaquinta e Giacomo Serra tornano ai "Pomeriggi della Mozart"

Dopo tanti anni di attività della nostra associazione, più di dieci, qualche artista è entrato nel cuore del pubblico dei “Pomeriggi della Mozart” di Savona. E, dunque, ritorna. È il caso di Ilaria Iaquinta (soprano) e Giacomo Serra (pianoforte) che hanno in passato conquistato il pubblico cittadino.

Appuntamento dunque venerdì 14 novembre alle ore 17,30 presso la sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona (zona porto).

Il programma s’intitola “Amore e musica” e comprende brani di Tirindelli, Schubert, Verdi, Wolf, Schumann, Finzi, Donizetti, Tosti, Costa.

Il concerto è ad ingresso libero.

L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Associazione Allegro con Moto ed è inserito nella decima edizione della rassegna “Momenti di narrazione e musica”.



