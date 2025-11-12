 / Eventi

Eventi | 12 novembre 2025, 10:38

Da Napoli a Savona, Ilaria Iaquinta e Giacomo Serra tornano ai "Pomeriggi della Mozart"

Il 14 novembre alle ore 17.30 presso la sala Stella Maris

Da Napoli a Savona, Ilaria Iaquinta e Giacomo Serra tornano ai &quot;Pomeriggi della Mozart&quot;

Dopo tanti anni di attività della nostra associazione, più di dieci, qualche artista è entrato nel cuore del pubblico dei “Pomeriggi della Mozart” di Savona. E, dunque, ritorna. È il caso di Ilaria Iaquinta (soprano) e Giacomo Serra (pianoforte) che hanno in passato conquistato il pubblico cittadino.

Appuntamento dunque venerdì 14 novembre alle ore 17,30 presso la sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona (zona porto).

Il programma s’intitola “Amore e musica” e comprende brani di Tirindelli, Schubert, Verdi, Wolf, Schumann, Finzi, Donizetti, Tosti, Costa.

Il concerto è ad ingresso libero. 

L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi. 

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Associazione Allegro con Moto ed è inserito nella decima edizione della rassegna “Momenti di narrazione e musica”.


 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium