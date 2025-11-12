 / Politica

Il sindaco di Imperia Scajola ricorda Orsi: "Un politico serio e competente, la sua scomparsa mi addolora profondamente"

"Lo indicai per il Senato, dove rappresentò con dedizione la Liguria e i suoi temi più importanti"

"Ho conosciuto Franco Orsi oltre trentacinque anni fa. Fin dagli inizi si era distinto come uno dei giovani politici più promettenti. Un amministratore preparato, sempre attento a tutto ciò che accadeva intorno a lui". Cosi commenta il sindaco di Imperia, Claudio Scajola. 

"Lo indicai per il Senato, dove divenne il più giovane senatore e si fece subito apprezzare da tutti per competenza e serietà. In quegli anni ha saputo rappresentare con dedizione la Liguria, affrontando con impegno i temi più importanti per il nostro territorio". 

"Ovunque abbia svolto il suo ruolo, si è fatto stimare per la serietà e l’impegno profuso. La sua scomparsa mi addolora profondamente. Sono vicino ai suoi cari in questo momento di grande dolore", conclude Scajola.

