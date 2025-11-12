La politica savonese ricorda Franco Orsi: numerosi i messaggi di cordoglio

La scomparsa di Franco Orsi, avvenuta a soli 59 anni, ha colpito profondamente il panorama politico savonese. Numerosi esponenti e istituzioni locali, di ogni appartenenza politica, hanno espresso cordoglio, ricordando il suo impegno a favore del territorio.

Anzitutto tanti, naturalmente, i commenti degli amministratori locali. Come chi ha condiviso in prima persona l'impegno amministrativo con Orsi: “La notizia di questa mattina è devastante. Ciao Franco Orsi. Non ho parole ma solo tristezza e un dolore grande per aver perso un riferimento importante per tutti noi, per la nostra comunità e non solo... Grazie per tutto quello che ci hai insegnato e trasmesso. R.I.P amico mio. Ciao Sindaco” ha detto il consigliere comunale di Albisola Superiore, Roberto Gambetta.

Il sindaco di Savona, Marco Russo: “Sono sconvolto dall’improvvisa scomparsa di Franco Orsi, è una perdita molto grave. Di recente avevamo iniziato ad avere rapporti più frequenti sul tema del ciclo idrico, il dialogo con lui era sempre molto positivo e costruttivo, focalizzato sulla soluzione dei problemi. Franco era una figura di altissima qualità, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista umano e il suo recente ruolo in APS testimonia il suo costante impegno e la sua dedizione per il bene del territorio, sapendo intessere rapporti e relazioni per assumere decisioni importanti e delicate di lungo respiro. Ci mancherà. Insieme alla giunta e a tutta l’Amministrazione comunale esprimo la massima vicinanza ai figli, alla compagna, a tutta la famiglia, in particolare al consigliere Fabio Orsi”.

“Profondamente colpita e addolorata per la prematura scomparsa di Franco Orsi. Scompare un politico di valore, dal pensiero libero, mai asservito a logiche opportuniste. L’ultimo messaggio ce lo siamo scambiati pochi mesi fa, ed era un suo incoraggiamento ad andare avanti e non mollare. Mancherà tanto. Un abbraccio forte alla famiglia e in particolare al fratello Fabio” aggiunge l'assessore di Savona Barbara Pasquali.

“Oggi è una giornata davvero triste” ha affermato il consigliere comunale leghista di Savona Maurizio Scaramuzza, che ha aggiunto: “La notizia della scomparsa di Franco Orsi colpisce profondamente tutti noi che lo abbiamo conosciuto e stimato. Franco è stato una persona di grande passione e dedizione, un punto di riferimento per la politica ligure e savonese, sempre animato da un sincero amore per il suo territorio e per la comunità. In questo momento di grande dolore, il mio pensiero va alla sua famiglia, a suo figlio e a tutti coloro che gli sono stati vicini e che oggi ne piangono la perdita. A loro mando un abbraccio sincero e la mia più sentita vicinanza. Ciao Franco, e grazie per tutto quello che hai dato”.

“L'Amministrazione comunale di Stella, in tutte le sue componenti, esprime il più profondo e sentito cordoglio per l'improvvisa e prematura scomparsa dell'ex Senatore Franco Orsi. Già Senatore della Repubblica, ex Vicepresidente della Regione Liguria e per due mandati sindaco di Albisola Superiore, Franco Orsi è stato una figura di spicco della politica e dell'amministrazione del nostro territorio, dedicando gran parte della sua vita al servizio della comunità ligure con passione e competenza. In questo momento di grande dolore, l'amministrazione si stringe con sincera commozione alla famiglia, ai cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato” commentano dal Comune di Stella.

“L’Amministrazione comunale di Celle Ligure si unisce al dolore per la scomparsa di Franco Orsi, già senatore e sindaco di Albisola Superiore. Una persona che ha dedicato con passione e impegno la sua vita al servizio della comunità e del nostro territorio. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene vanno la nostra vicinanza e il nostro affetto in questo momento di grande dolore” dicono dal Comune di Celle.

“L’Amministrazione comunale si unisce al dolore dei familiari per l’improvvisa e prematura perdita del caro Franco Orsi. Già Senatore della Repubblica, vice Presidente della Regione e sindaco di Albisola. Da qualche tempo aveva accettato la proposta mia e del collega di Loano Luca Lettieri di rappresentare la Servizi Ambientali nel CdA di APS. Il territorio perde una figura di grandissimo spessore in primis dal punto di vista umano, oltre che politico e amministrativo. A livello personale sono sconvolto, ci eravamo sentiti anche ieri. Un abbraccio fortissimo al fratello Fabio, mio amico fraterno”, aggiunge il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

“La notizia della morte improvvisa di Franco Orsi ci ha lasciati profondamente scossi. Ricordiamo una figura politica di grande spessore, che ha saputo rappresentare con dedizione e competenza il nostro territorio, prima in Regione e poi a Roma in Senato. La sua passione e la sua esperienza sono state un punto di riferimento per l'intera comunità savonese. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Vado Ligure, le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. La sua passione civile, la disponibilità al dialogo e l’impegno costante per il territorio restano un esempio per chi continua ogni giorno a lavorare per il bene pubblico”, sottolinea il sindaco di Vado Ligure, Fabio Gilardi.

“L’Amministrazione comunale di Varazze esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Orsi, figura di grande rilievo nella vita politica e amministrativa ligure. Senatore della Repubblica, Vicepresidente della Regione Liguria e per molti anni Sindaco di Albisola Superiore, Franco Orsi ha dedicato con passione e competenza la propria vita al servizio delle istituzioni e delle comunità locali - le parole del sindaco Luigi Pierfederici - Un esempio di impegno nella cosa pubblica e un riferimento per tanti amministratori che, nel corso degli anni, hanno condiviso con lui il valore dell’ascolto, della serietà e del senso del dovere. La sua scomparsa lascia un vuoto importante, difficile da colmare, per la capacità, la competenza e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto. Ma anche per il valore umano, la disponibilità e l’attenzione verso le persone che hanno fatto di lui un punto di riferimento autentico e sincero. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale di Varazze”.

Il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha dichiarato: “Apprendiamo con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Franco Orsi, figura di grande rilievo nel panorama politico locale e nazionale. Nel corso della sua carriera, come Senatore della Repubblica, vicepresidente di Regione Liguria e come sindaco, si è sempre distinto per la passione, la competenza e il costante, concreto impegno al servizio della collettività. L’amministrazione comunale tutta esprime profondo cordoglio e si unisce al dolore dei familiari, porgendo sentite condoglianze per questa gravissima perdita”.

“Oltre ad essere una persona piacevole, era uno dei politici più abili e preparati con cui mi sia mai confrontato nel mio fare politica. Il cordoglio mio, e penso di tutta la politica savonese, va alla sua famiglia” commenta Fulvio Briano, consigliere di opposizione a Cairo Montenotte.

Anche a livello regionale moltissimi i ricordi e i messaggi. Oltre al presidente Bucci, il commenta anche dall'assessore e vicepresidente regionale Alessandro Piana: “Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore. Figura di grande spessore umano e politico, ha dedicato con impegno e passione la propria vita al servizio delle istituzioni e della nostra regione, lavorando sempre con competenza, equilibrio e profondo senso civico. Alla sua famiglia e ai suoi cari esprimo le mie più sentite condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”.

“Ho appreso con stupore e grande tristezza la notizia della prematura scomparsa di Franco Orsi. La Liguria perde un uomo e un politico di grande spessore, che ho avuto modo di conoscere prima nel suo ruolo di attivo ed energico vicepresidente della Regione Liguria, poi nel ruolo di papà premuroso, presente, tifoso. Dei tanti incontri, oggi affiora forte l'immagine della sua esultanza ai punti messi a segno dall'adorato Matteo al tennis da tavolo. Quanta gioia in quegli incontri e quanto supporto. Mi stringo alla sua famiglia unendomi al grande dolore per il vuoto che lascia” commenta Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati.

A farle eco, sempre dal partito di centrodestra, Alessandro Bozzano: “Con profonda commozione, esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Orsi, amico di una vita e con cui ho condiviso i primi passi in politica. Con Franco ci siamo conosciuti giovanissimi, condividendo la passione per il servizio alla nostra Liguria. Ricordo ancora la sua determinazione, la sua capacità di ascolto e l’entusiasmo che lo ha sempre animato fin da giovanissimo. La sua improvvisa scomparsa mi lascia sgomento. La nostra Regione e soprattutto la provincia di Savona ha perso un punto di riferimento vero. Ai figli e a tutti i suoi familiari vanno la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze. Grazie, Franco, per quanto hai fatto e per il cammino che abbiamo condiviso insieme”. Parole alle quali si uniscono i colleghi in Regione Matteo Campora e Federico Bogliolo.

Dal Carroccio le parole dei consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi: “La prematura scomparsa del senatore Franco Orsi, ex vice presidente di Regione Liguria ed ex sindaco di Albisola Superiore, ha lasciato tutti attoniti e con una profonda tristezza. Un uomo delle istituzioni legato al nostro territorio, che ha sempre svolto i suoi incarichi con competenza e spirito di servizio. Per la Liguria e in particolare per il Ponente, è una grande perdita. Siamo vicini alla famiglia e, nel porgere le condoglianze ai suoi cari, ci uniamo al loro dolore”.

“Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Orsi, primo vicepresidente di Regione Liguria espresso da una coalizione di centrodestra. È stato un uomo delle istituzioni, appassionato e leale, che ha servito la nostra Regione e il Parlamento con dedizione e senso del dovere. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la nostra vicinanza in questo momento di dolore”. Hanno invece dichiarato così il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Liguria l'On. Matteo Rosso, il Sen. Gianni Berrino, l'On. Maria Grazia Frijia e il presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari.

“Il gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria - si legge nella nota - esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Orsi. Da sempre impegnato nella politica, la sua morte improvvisa lascia un vuoto sul territorio e intorno ai suoi cari. La nostra vicinanza alla famiglia, alla quale ci stringiamo in questo momento di dolore”.

