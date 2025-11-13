 / Attualità

Savona, camper in sosta nel parcheggio dell’ospedale San Paolo, le proteste degli utenti

Si riapre la questione di un’area da adibire ai camper in città, da tempo richiesta dai camperisti

Da tempo una parte del parcheggio di via Genova, al servizio dei pazienti e dei visitatori dell’ospedale San Paolo di Savona, è occupata stabilmente da camper e van. Una situazione segnalata da diversi utenti dell’ospedale, che sta suscitando proteste e malumori tra chi deve girare a lungo per trovare un posto libero, soprattutto nelle ore del mattino.

Il problema riporta inoltre all’attenzione la necessità di individuare un’area dedicata e regolamentata per la sosta dei camper in città, richiesta da anni dall’associazione dei camperisti.

Per i camper parcheggiati negli spazi di fronte al San Paolo non si tratterebbe di soste occasionali, ma di mezzi che restano fermi per settimane o addirittura per mesi, riducendo sensibilmente la disponibilità di posti per chi deve recarsi in ospedale per visite, controlli o emergenze.

Un problema già emerso in passato, che si ripresenta periodicamente e per il quale finora non è stata trovata una soluzione stabile. Dal punto di vista normativo, tuttavia, la presenza dei camper non costituisce un’irregolarità: se i mezzi sono parcheggiati correttamente e non intralciano la circolazione, non vi è alcuna violazione del codice della strada.

