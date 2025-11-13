Savona, camper in sosta nel parcheggio dell’ospedale San Paolo, le proteste degli utenti

Da tempo una parte del parcheggio di via Genova, al servizio dei pazienti e dei visitatori dell’ospedale San Paolo di Savona, è occupata stabilmente da camper e van. Una situazione segnalata da diversi utenti dell’ospedale, che sta suscitando proteste e malumori tra chi deve girare a lungo per trovare un posto libero, soprattutto nelle ore del mattino.

Il problema riporta inoltre all’attenzione la necessità di individuare un’area dedicata e regolamentata per la sosta dei camper in città, richiesta da anni dall’associazione dei camperisti.

Per i camper parcheggiati negli spazi di fronte al San Paolo non si tratterebbe di soste occasionali, ma di mezzi che restano fermi per settimane o addirittura per mesi, riducendo sensibilmente la disponibilità di posti per chi deve recarsi in ospedale per visite, controlli o emergenze.

Un problema già emerso in passato, che si ripresenta periodicamente e per il quale finora non è stata trovata una soluzione stabile. Dal punto di vista normativo, tuttavia, la presenza dei camper non costituisce un’irregolarità: se i mezzi sono parcheggiati correttamente e non intralciano la circolazione, non vi è alcuna violazione del codice della strada.