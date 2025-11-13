A Savona uno spettacolo sul viaggio delle "suore Rossello" in Argentina

Venerdì 14 novembre, alle 17, nella Parrocchia Santa Maria Giuseppa Rossello di Savona (ingresso da via Amendola), la Scuola Maria Giuseppa Rossello porterà in scena una rappresentazione teatrale per ricordare un anniversario speciale: i 150 anni dalla partenza delle prime missionarie della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia verso l’Argentina.

Il 14 novembre 1875 dal porto di Genova quindici religiose della congregazione delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia partirono per l'Argentina. La fondatrice madre Maria Giuseppa Rossello rispose infatti all'allora vescovo di Buenos Aires, il quale chiese la disponibilità delle suore ad assistere i migranti italiani nella catechesi, nell'educazione dei piccoli e nella sanità.

Era il primo passo di un cammino che si sarebbe sviluppato nelle due Americhe, in Asia e Africa, oltreché in Europa, a servizio dei più poveri. Sulla stessa nave partirono dieci missionari salesiani, accompagnati dalla benedizione dello stesso don Giovanni Bosco e dalla preghiera delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia.



