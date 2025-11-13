Albenga, secondo appuntamento con "L’Ambra Rosa 2025": sul palco "Domani…" con Mario Mesiano e Carla Lombardi

Domenica 16 novembre, alle ore 18.00, il Teatro Ambra di Albenga ospiterà Mario Mesiano e Carla Lombardi nello spettacolo “Domani…”, secondo appuntamento della rassegna “L’Ambra Rosa 2025”, l’evento autunnale che pone l’attenzione sul mondo femminile. La manifestazione è organizzata dal Teatro Ingaunia, con la direzione artistica di Mario Mesiano e in collaborazione con il Comune di Albenga.

Dopo la straordinaria apertura di stagione con Veronica Pivetti e Cristian Ruiz, che hanno inaugurato con grande successo la terza edizione della rassegna, arriva dunque un nuovo e atteso appuntamento. Sul palco, Mesiano e Lombardi porteranno in scena “Domani…”, un testo scritto da Carla Lombardi, con adattamento e regia di Mario Mesiano, attore di lunga esperienza e direttore del teatro albenganese.

“Quando la scorsa primavera Carla mi fece leggere il nuovo testo che aveva appena terminato di scrivere” – racconta Mario Mesiano – “provai subito una forte emozione. Quando lo feci leggere a Paola, si commosse fino alle lacrime. Alla fine, anche grazie alle bonarie pressioni di Carla, che credeva moltissimo in questo progetto, decisi di portarlo in scena. E devo dire che è stata una scelta giusta, perché si tratta di un’opera che si sposa perfettamente con lo spirito de L’Ambra Rosa”.

“Domani…” racconta la storia di Anna e Michele, due personaggi che il destino fa incontrare in una notte tempestosa e solitaria. Qual è il vero motivo di questo incontro? Perché il destino li ha fatti incrociare? La pièce mette a confronto una donna tormentata con un uomo enigmatico e misterioso. Anna è una madre e una donna che si trova a fare i conti con una vita vissuta concentrandosi solo su sé stessa, una vita che alla fine non le ha restituito i risultati sperati. Ne nasce una commedia a tratti ironica, capace di alternare leggerezza e introspezione, fino a un finale inaspettato.

La rassegna L’Ambra Rosa 2025 proseguirà con altri due appuntamenti di grande interesse.

Sabato 22 novembre 2025, alle ore 21.00, sarà la volta di Alessia Giuliano e Fabrizio Coniglio, con l’intervento finale di Giuliana Sgrena, nello spettacolo “Il viaggio di Nicola Calipari”, scritto da Fabrizio Coniglio e dedicato agli eventi legati al rapimento e alla liberazione della giornalista Sgrena.

Infine, sabato 29 novembre, sempre alle ore 21.00, chiuderà la rassegna Michela Andreozzi con “Tutta da aggiustare”, commedia scritta dalla stessa Andreozzi insieme a Giorgio Scarselli, che racconta con ironia e sensibilità le sfide e le fragilità del mondo femminile contemporaneo.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso la Libreria Quarta di Copertina, in via Enrico d’Aste 4 ad Albenga (telefono 0182 555999).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 328 7065631 oppure consultare il sito www.ticket.it.