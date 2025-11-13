Varazze, mancata convocazione di una commissione su Piazza Vittorio Veneto: la minoranza: "Stop alla nostra partecipazione al prossimo Consiglio comunale"

"Riteniamo che tale atteggiamento da parte dell'amministrazione abbia un chiaro intento ostruzionistico per impedire che si prosegua nelle indagini ai fini della trasparenza amministrativa".

Queste le parole del gruppo di opposizione "Varazze Domani" e del gruppo misto in una comunicazione inviata al sindaco Luigi Pierfederici e al presidente del consiglio comunale Cesare Putignano dopo la richiesta lo scorso primo settembre della costituzione di una commissione d'indagine sul progetto di Piazza Vittorio Veneto "per poter verificare la regolarità degli atti alla base del finanziamento regionale e dei documenti in esso contenuti, le eventuali responsabilite dei soggetti coinvolti e i rischi per l'Ente".

"A oltre 70 giorni, non c'è ancora una delibera di consiglio comunale che ci permetta di istituire la suddetta commissione - precisano i consiglieri firmatari della lettera - L'unica comunicazione ricevuta da parte del Presidente del Consiglio comunale Cesare Putignano e che si terrà un incontro presso la Prefettura di Savona per stabilire addirittura chi debba firmare la delibera in questione, senza avere certezze su tempistiche e modalità di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale".

"Riteniamo inaccettabile che, su una richiesta così chiara e puntuale, non sia ancora pervenuta alcuna risposta formale dopo oltre 2 mesi dall'istanza firmata da tutti i consiglieri di minoranza - continuano - Questo modus operandi non solo rallenta il normale funzionamento delle istituzioni, ma lede la dignità e il ruolo dei consiglieri comunali, regolarmente eletti dai cittadini di Varazze per esercitare funzioni di controllo e di indirizzo della attivita amministrativa".

"Chiediamo che venga chiarita ufficialmente la situazione procedurale e che la nostra richiesta sia trattata al più presto con la serietà e la trasparenza che meritano tutti i varazzini. In segno di protesta, seppur a malincuore, sospenderemo la nostra partecipazione ai lavori del prossimo Consiglio comunale, per tutelare i nostri diritti di consiglieri comunali e sollecitare l'amministrazione a soddisfare la nostra legittima richiesta" concludono da "Varazze Domani" e dal gruppo misto.