A Savona arriva Maurizio De Giovanni: il 15 novembre la presentazione del romanzo “L’orologiaio di Brest”

Sabato 15 novembre alle ore 21, nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Piazza dei Consoli a Savona, nuova iniziativa della libreria Ubik: incontro con lo scrittore Maurizio De Giovanni, che presenterà il suo romanzo “L’orologiaio di Brest” (Feltrinelli Editore).

All’evento parteciperanno anche Renata Barberis e Margherita Sirello.

Maurizio de Giovanni (uno degli scrittori più amati in Italia, autore dei personaggi quali il Commissario Ricciardi, i bastardi di Pizzofalcone, Sara Morozzi, Mina Settembre dai quali sono state tratte serie televisive Rai di successo) scrive un’indagine nelle tenebre più fitte della notte della Repubblica, a caccia del misterioso “uomo degli ingranaggi”, l’esperto di armi ed esplosivi, militante di un’organizzazione combattente, poi primula rossa e custode di segreti inconfessabili. Il nastro si riavvolge fino al principio degli anni ottanta, sospesi tra gli ultimi fuochi della lotta armata e le prime luci di un’età che si presenta come nuova e invece è dominata dai Gattopardi di sempre.

“De Giovanni scrive il romanzo che non aveva mai scritto, descrivendo una stagione della vicenda nazionale nella quale speranze, intrighi, illusioni, crimini, utopie e misfatti hanno prodotto effetti profondi sui piani della Storia collettiva e della vita individuale...”