Cronaca | 10 marzo 2026, 09:38

Auto bloccata al passaggio a livello in via Quiliano: scatta l’allarme a Savona

Alto il rischio di un impatto con un treno che sopraggiungeva

Momenti di tensione questa mattina a Savona, dove un’auto è rimasta bloccata in mezzo al passaggio a livello di via Quiliano proprio mentre stava sopraggiungendo un treno.

Secondo quanto emerso il veicolo si sarebbe fermato tra le sbarre poco prima del transito del convoglio, facendo scattare l’allarme. L’immagine dell’auto ferma sui binari ha iniziato rapidamente a circolare sui social, alimentando preoccupazione tra i residenti della zona.

Fortunatamente la situazione si è risolta senza conseguenze, ma l’episodio ha riportato l’attenzione su un problema che in alcune località della riviera si verifica con una certa frequenza.

Casi simili, infatti si verificano  purtroppo piuttosto spesso a Loano, mentre è decisamente più raro che episodi di questo tipo si verifichino nella zona di Zinola, dove si trova il passaggio a livello interessato dall’accaduto.

Luciano Parodi

