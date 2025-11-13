 / Solidarietà

Solidarietà | 13 novembre 2025, 18:06

Giornata della Colletta Alimentare: i Lions di Loano raccolgono aiuti per chi ha bisogno

Saranno operativi nella mattinata del 15 novembre

Anche quest'anno il Lions Club Loano Doria aderirà all'iniziativa rivolta alla sensibilizzazione ai temi sociali - sul problema della povertà - richiamando i valori della condivisione, della gratuità e della carità.

Parteciperà, come di consueto, alla 29esima edizione della Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare, che si svolgerà sabato 15 novembre.

L'evento nazionale è organizzato dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Come ogni anno, chi avrà piacere di partecipare all'iniziativa benefica, troverà presenti alcuni soci del Lions Club Loano Doria - nella mattinata - presso il supermercato Crai in via Aurelia, 490 a Loano.

Saranno circa 12.000 i supermercati in Italia che aderiranno all'iniziativa per donare la spesa a chi è in difficoltà.

Redazione

