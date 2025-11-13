Giornata della Colletta Alimentare: i Lions di Loano raccolgono aiuti per chi ha bisogno

Anche quest'anno il Lions Club Loano Doria aderirà all'iniziativa rivolta alla sensibilizzazione ai temi sociali - sul problema della povertà - richiamando i valori della condivisione, della gratuità e della carità.
Parteciperà, come di consueto, alla 29esima edizione della Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare, che si svolgerà sabato 15 novembre.
L'evento nazionale è organizzato dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.
Come ogni anno, chi avrà piacere di partecipare all'iniziativa benefica, troverà presenti alcuni soci del Lions Club Loano Doria - nella mattinata - presso il supermercato Crai in via Aurelia, 490 a Loano.
Saranno circa 12.000 i supermercati in Italia che aderiranno all'iniziativa per donare la spesa a chi è in difficoltà.