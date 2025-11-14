Il teatrino di Bragno ha bisogno di aiuto: parte la raccolta fondi per un nuovo tetto

Il teatrino di Bragno, cuore pulsante della frazione di Cairo Montenotte, ha bisogno di aiuto. La struttura, gestita dalla locale Polisportiva e di proprietà della Parrocchia, da decenni è punto di riferimento per la vita sociale del paese: qui si organizzano eventi, feste, pranzi comunitari, tombolate e incontri che mantengono viva la comunità.

Oggi però il teatrino affronta una vera emergenza. Il tetto, ancora in amianto, ha subito gravi infiltrazioni dopo le recenti piogge, rendendo urgente un intervento di rifacimento totale. Una manutenzione straordinaria stimata in circa 28 mila euro, una cifra che né la Parrocchia né la Polisportiva possono sostenere da sole.

Per questo motivo l’Unione Polisportiva Bragno ha lanciato una raccolta fondi: "Ci rivolgiamo a tutti – cittadini, aziende, amici della frazione e della valle – per contribuire concretamente a restituire al teatrino un tetto sicuro e accogliente – spiega il presidente Matteo Tortarolo. – È uno spazio semplice, ma fondamentale per la vita sociale della frazione: grazie al vostro aiuto potremo continuare ad aprirlo a tutti e garantire sicurezza e continuità anche in futuro".

L’iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale. "Non si tratta solo di un edificio, ma di un vero e proprio luogo del cuore, un punto di riferimento per intere generazioni – sottolinea il sindaco Paolo Lambertini. – Va preservato per il suo ruolo sociale e aggregativo, e invitiamo tutti, in base alle proprie possibilità, a dare una mano".

Chi desidera sostenere il progetto può effettuare una donazione tramite IBAN: IT31G0342549440CC0102001004, causale “Contributo rifacimento tetto Teatrino Bragno”, oppure partecipare ai banchetti organizzati dall’U.P. Bragno in occasione delle prossime fiere e manifestazioni locali: domenica 30 novembre (Fiera di Sant’Andrea), sabato 6 dicembre, domenica 21 dicembre (Fiera del Cappone) e martedì 6 gennaio. In queste giornate saranno in vendita dolci, torrone, biscotti e crostate, il cui ricavato contribuirà al rifacimento del tetto.