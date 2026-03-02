Rifacimento tetto del teatrino di Bragno: il Comune sostiene la candidatura della Polisportiva al bando della Fondazione De Mari

La giunta comunale di Cairo Montenotte sostiene la candidatura della Asd Unione Polisportiva Bragno al bando della Fondazione De Mari – Programma “Sostegno all’attività ordinaria 2026”, finalizzato al rifacimento della copertura del teatrino. La delibera mira a garantire la continuità delle attività sportive, sociali e culturali della frazione.

Il teatrino di Bragno rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale, ospitando iniziative rivolte a giovani, famiglie e anziani. Le attività della Polisportiva, che da anni gestisce locali di proprietà comunale e parrocchiale, contribuiscono a mantenere vivi i legami sociali e offrono occasioni di aggregazione, anche in collaborazione con altre realtà del territorio.

L’urgenza dell’intervento è stata resa evidente dagli eventi meteorologici dello scorso autunno, che hanno danneggiato la copertura del teatrino, causando infiltrazioni e limitando la fruibilità degli spazi, soprattutto durante la stagione invernale. Il rifacimento della copertura è quindi indispensabile per garantire sicurezza, agibilità e la regolare prosecuzione delle attività nel 2026.

Lo scorso novembre, la Polisportiva ha lanciato una raccolta fondi per finanziate i lavori (IBAN: IT31G0342549440CC0102001004).