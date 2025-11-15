 / Cronaca

15 novembre 2025

Finale Ligure in lutto per la scomparsa di Armando Tissone: una vita dedicata alla memoria della città

Ex dipendente Piaggio, inseparabile dalla sua videocamera, aveva ripreso per decenni la vita cittadina. Una passione che gli era valsa il premio "Una vita per Finale"

La comunità finalese perde un testimone del suo passato, una persona capace di trasformare la passione personale in patrimonio condiviso.

Nelle scorse ore si è infatti spento Armando Tissone, scomparso  all’età di 95 anni presso l’ospedale Santa Corona. Figura amatissima e autentica memoria vivente del territorio, era nato nel 1930 e per trentasette anni aveva lavorato alla Piaggio Aero Industries. Il suo nome era però molto noto per un’altra attività: quella di videoamatore della comunità finalese.

Per oltre cinquant’anni, con l’immancabile camera al collo, ha ripreso volti e momenti della vita quotidiana di Finale Ligure. Un lavoro prezioso che ha permesso di conservare una memoria visiva del territorio e della sua gente con un impegno così costante da valergli, nel 2014, il Premio “Una vita per Finale”, istituito dall’Amministrazione comunale per rendere omaggio a chi ha donato tempo, energie e competenze alla crescita e alla storia della città.

I funerali si terranno lunedì 17 novembre 2025 alle ore 10 presso la Basilica di San Biagio a Finalborgo. La recita del Santo Rosario è prevista domenica 16 novembre alle ore 18, mentre la camera ardente è allestita presso l’ospedale Santa Corona.

Mattia Pastorino

