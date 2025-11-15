Fondo viscido in autostrada sulla A6, due incidenti nei pressi di Priero, chiusa la Torino-Savona in direzione Nord

Pomeriggio intenso, per i Vigili del Fuoco in provincia di Cuneo, impegnati su più fronti.

Due i sinistri lungo l’autostrada Torino Savona, attualmente chiusa al traffico in direzione Torino, entrambi nei pressi di Priero. Nel primo caso, all’altezza del km 87, a causa del fondo viscido un’auto è andata a collidere con il guard rail su un lato della carreggiata finendo poi sul guard rail opposto e rimanendo in bilico, così da richiedere l’intervento di squadre di Vigili del Fuoco da Mondovì e Ceva per la messa in sicurezza, vista la perdita di carburante sull’asfalto.

Il secondo incidente, sempre intorno alle 17.30, all’altezza del km 84, con due vetture coinvolte, finite fuoristrada: ferite lievi per gli occupanti, soccorsi dal personale del 118 oltre che dalle squadre di Mondovì e Ceva.

Un altro sinistro si è verificato in via Torino a Centallo, all’altezza del semaforo, con una sola automobile coinvolta: sul posto una squadra da Cuneo e dal distaccamento volontari di Busca.

A Marene, infine, lungo la Strada provinciale 165, squadre da Fossano e Saluzzo, con quattro mezzi giunti sul posto, per la segnalazione di un incendio di una cascina, risoltosi fortunatamente senza gravi conseguenze, essendosi rivelato poi essenzialmente un abbruciamento di ramaglie.