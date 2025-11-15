Movimento Indipendenza: Fabrizio Marabello nominato vice coordinatore regionale

Marabello che è anche membro della Direzione Nazionale, coordinatore di Savona e provincia e portavoce del Movimento Indipendenza ha dichiarato: "In Liguria le nostre battaglie politiche riguardano in particolare la sanità (immediata riapertura dell'ospedale di Albenga, del suo pronto soccorso, riattivazione del punto nascite al S. Corona di Pietra Ligure e riduzione delle liste di attesa); le infrastrutture (no allo spostamento a monte della ferrovia nella tratta Finale Ligure-Andora ma raddoppio in sede); l'ambiente (no alle pale eoliche, alla dislocazione del rigassificatore a Vado Ligure e ai termovalorizzatori), la sicurezza (potenziamento degli organici e dei presidi delle Forze dell''Ordine dello Stato e dei Vigili del Fuoco, il trasferimento della gestione della Polizia Locale dalla competenza comunale a quella regionale con l'obiettivo di potenziare l’efficienza e la coerenza delle operazioni di sicurezza pubblica in Liguria e il riconoscimento della tutela legale per ufficiali e agenti); il sovranismo sociale (difesa della sovranità nazionale con un'attenzione alle questioni sociali ed economiche con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione); la cultura (valorizzazione e promozione del patrimonio storico e artistico del territorio) e, infine, ma non meno importante - conclude Marabello- la ferma volontà di tradurre in azione concreta la proposta programmatica sulla remigrazione per porre un argine deciso e inequivocabile all’immigrazione incontrollata, fenomeno che minaccia la coesione sociale e la sopravvivenza stessa dei popoli europei".