Immersioni subacquee per tutti e senza barriere, l’acqua come spazio di libertà

Mercoledì 19, alle ore 17.00, Futura Cooperativa Cantiere a Palazzo della Rovere ospiterà la serata di presentazione del Laboratorio Subacqueo Inclusivo, di ASD Triton Club. Un appuntamento aperto a tutti per conoscere da vicino un progetto innovativo, pensato per rendere la subacquea accessibile anche alle persone con disabilità.

Durante l’incontro (in collaborazione con DisAbility e Dan Europe) verrà illustrato il percorso formativo, che parte dalle prime esperienze in piscina per arrivare fino all’emozionante immersione nel mare aperto. Un viaggio fatto di scoperta, autonomia e nuove possibilità, dove l’acqua diventa un luogo accogliente in cui ciascuno può sperimentare libertà e benessere.

Gli organizzatori racconteranno obiettivi, attività, metodologie e valori che animano questo laboratorio speciale, invitando partecipanti, famiglie e curiosi a lasciarsi coinvolgere da un’avventura capace di unire sport, inclusione e crescita personale. Per informazioni Info: 349/4782936 – 350/5014655 ASD Triton Club