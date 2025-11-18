"Decoro urbano e obbedienza cieca: quando il cittadino paga per l’assurdo sistema porta a porta"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Che questo sistema sia fallimentare è ormai noto, ma tra gli aspetti da sottolineare ce n’è uno non poco importante: l’obbedienza sempre e comunque da parte del singolo. Siamo tutti certi che sia necessario il rispetto delle regole per il bene comune, se queste hanno un senso logico. Oltre a esserci stato imposto un sistema assurdo, amministrazione e azienda incaricata si aspettano che il decoro venga dal cittadino".

"Se i gabbiani prendono d’assalto i sacchetti della raccolta plastica, allegramente mollati per strada, a chi spetta pulire? Ovvio: al cittadino modello, sempre obbediente e diligente, verrebbe da rispondere 'a noi, per il decoro'. Al cittadino che, come me, trova questo sistema un vero schifo, viene da dire: “si contatta ogni volta la ditta, che mandi un incaricato a provvedere".

"Beh, è noto che questo disagio non sia stato creato da noi; purtroppo, è altrettanto noto che molti preferiscono fare i cani da guardia di altri e mostrarsi diligenti. Chi li ha voluti i sacchi per strada? Bene: che gli interessati se ne prendano tutta la responsabilità".