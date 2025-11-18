Alassio, cedimento del muro di sostegno di Villa Costabella: oggi il primo sopralluogo tecnico

Immagine di repertorio e puramente indicativa

"A seguito del cedimento del muro di sostegno di Villa Costabella, avvenuto lungo la S.P. n. 18 Alassio-Testico, nel tratto in corrispondenza della Frazione di Moglio, questa mattina è stato effettuato un sopralluogo congiunto in Via Adelasia, cui hanno partecipato, insieme al Consigliere Provinciale Franca Giannotta, l’Ufficio Tecnico del Comune di Alassio, i rappresentanti della proprietà del compendio immobiliare Costabella S.r.l. e l’impresa incaricata dalla Società". Così, attraverso una nota stampa, la Provincia di Savona.

"Il tecnico e l’impresa designate stanno predisponendo tutte le attività utili alla riparazione della parte di muraglione crollato, incluse le opere di contenimento, nonché gli interventi funzionali al ripristino integrale della transitabilità della sede stradale - aggiungono da Palazzo Nervi - Contestualmente, nel corso dell’ispezione si è confermata la necessità di attivare un tavolo tecnico per definire, con priorità, le azioni strutturali, di rispettiva competenza, volte a garantire la messa in sicurezza definitiva del tratto viario interessato".