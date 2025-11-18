Alassio, frana in località Moglio: riattivato il doppio senso sulla Sp 18

A seguito dello smottamento registrato domenica, che aveva interessato parte della carreggiata lungo il versante nord della Sp 18 Alassio–Testico, in prossimità del centro abitato di Moglio, si sono concluse le operazioni di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza dell’area.

"La carreggiata è stata quindi riaperta al transito a doppio senso già da questa mattina, grazie alla rapida esecuzione degli interventi e alla collaborazione operativa con il Comune di Alassio, che si ringrazia per il supporto", spiegano dalla Provincia di Savona.