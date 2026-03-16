 / Attualità

Attualità | 16 marzo 2026, 15:32

Vadino, dopo i lavori per il collettamento al depuratore ecco le asfaltature nelle vie interessate

Il Comune ha integrato con risorse proprie le lavorazioni di ripristino per garantire, oltre al completamento dell'infrastruttura fognaria, anche "il miglior ripristino possibile della pavimentazione stradale"

Dopo gli interventi per la posa delle tubazioni necessarie al collettamento al sistema di depurazione di Vadino, nelle strade interessate dagli scavi sono iniziati oggi (16 marzo, ndr) i lavori di ripristino degli asfalti. In particolare, le lavorazioni riguarderanno via Piave - in corso d’opera - e, a seguire, via Transvolatori Atlantici e via Viveri.

L’Amministrazione comunale, in piena collaborazione con la ditta esecutrice e con l’ingegnere Marabotto, che sta seguendo tutte le fasi del progetto, ha deciso di integrare le lavorazioni di ripristino già previste con risorse proprie per garantire un intervento più completo e duraturo.

La decisione, spiegano dal Comune, "è stata assunta a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato nei giorni scorsi con gli uffici comunali e con i consiglieri comunali Barbara Vullo e Franco Presburgo, al fine di valutare nel dettaglio le condizioni della viabilità e programmare un intervento che risponda in modo efficace alle esigenze del quartiere".

L’obiettivo annunciato è quello di concludere le opere "garantendo non solo il completamento dell’importante intervento infrastrutturale legato alla depurazione, ma anche il miglior ripristino possibile della pavimentazione stradale nelle vie interessate".


 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium