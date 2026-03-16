Crepe e distacchi sulla parete rocciosa: chiusa a Celle la scalinata per la passeggiata romana (FOTO)

La parte bassa di Via alla Costa dovrà essere chiusa per i lavori di messa in sicurezza della scalinata che sale sulla passeggiata romana, la "Crocetta" di Celle.

"A seguito dell'allerta con un geologo è stato effettuato un sopralluogo e abbiamo contrastato che alcune crepe sono aumentate, che dei gradini si sono rotti e che gran parte del rinzaffo fatto sulla parete rocciosa della prima rampa era ormai staccato dalla parete" ha detto il Sindaco Marco Beltrame.

Il Comune ha quindi deciso di chiudere la strada fino al termine dei lavori di messa in sicurezza fino a che non verrà tolto tutto ciò che era pericolante.

"Per quanto riguarda la scalinata che sale sulla passeggiata romana verrà chiusa probabilmente per un paio di giorni per la messa in sicurezza - continua il primo cittadino cellese - Questa è la prima fase di intervento in urgenza, procederemo ovviamente con una fase più specifica per andare a capire le problematiche che hanno portato a questi movimenti e andare a fare un intervento ovviamente più risolutivo".