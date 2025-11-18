L'Assessore Ferro inaugura lo stand dei Consumatori ad Orientamenti

Inaugurato ufficialmente questa mattina, dall’assessore regionale con delega alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro, lo Stand dei Consumatori Liguria. La sua visita ha segnato l’apertura di quattro giornate dedicate alla sostenibilità, al riuso e alla cultura del consumo consapevole, temi centrali dell’impegno della Regione e delle associazioni dei consumatori. All’interno dello stuso Elettrico con gli studenti dell’Istituto Gaslini/Meucci: scopriamo come funzionano i piccoli apparecchi elettrici, come ripararli e come ridurre gli sprechi.

Laboratori di Creatività per il Riciclo Artistico: a cura di Ivana Duero e dell’Associazione Energia al Quadrato: materiali di uso comune diventano decorazioni, opere creative e oggetti personalizzati.

Con la Ruota della Sostenibilità farai un gioco a quiz per scoprire in modo divertente l’economia circolare, il consumo responsabile e la sostenibilità.

In più c'è anche la RAEE-ccolta: raccogliamo telefonini, tablet e laptop non più utilizzati per promuovere il riuso e ridurre i rifiuti elettronici.



Lo Stand dei Consumatori Liguria è al piano terra modulo 7: per scoprire, sperimentare e contribuire insieme a un futuro più sostenibile e consapevole!





