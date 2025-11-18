 / Attualità

Attualità | 18 novembre 2025, 09:26

Loano tifa Giulia: "la prima cittadina" tra i concorrenti di "Affari Tuoi"

Giulia Abaach rappresenta la Liguria nel celebre gioco televisivo di Rai 1 condotto da Stefano De Martino

Da ieri sera una loanese è tra i partecipanti di “Affari Tuoi”, il celebre gioco televisivo di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A darne notizia è stato il sindaco di Loano, Luca Lettieri.

"La nostra Giulia Abaach, che chiamo da sempre 'la prima cittadina di Loano' perché è la prima nell’elenco anagrafico dei residenti, sarà protagonista ad 'Affari Tuoi", il celebre 'gioco dei pacchi" di Rai 1, condotto da Stefano De Martino. Giulia rappresenterà la Liguria… e naturalmente Loano!".

"Sintonizziamoci numerosi e facciamo sentire tutto il nostro calore loanese. Forza Giulia: Loano è con te!", ha concluso il sindaco loanese.

Roberto Vassallo

