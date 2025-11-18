Spartitraffico pericolosi a Grana, il Comune affida l'incarico per un rilievo topografico

Da anni gli abitanti della località Grana ad Albisola Superiore attendono un intervento per risolvere un problema legato alla sicurezza e il Comune ha affidato un incarico professionale per un rilievo topografico strumentale.

Nel tratto stradale compreso tra il civico 21 e l’imbocco della strada che conduce al civico 13, è infatti presente da tempo una barriera di protezione per i pedoni costituita da "new jersey” la cui larghezza riduce sensibilmente la carreggiata stradale in un punto peraltro in curva.

La situazione determina un restringimento della sede stradale e una potenziale criticità per la circolazione che potrebbe essere migliorata tramite la rimozione dei new jersey, la realizzazione di una barriera metallica e tramite la sistemazione del piano di calpestio, oggi inclinato, con la formazione di un marciapiede idoneo a garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni.

Con lo scopo di poter predisporre un progetto di fattibilità tecnico-economica il Comune ha ritenuto necessario disporre di un rilievo topografico puntuale dell’area interessata affidando un incarico allo Studio Tecnico Prisma.

Dall'apertura del cantiere dell'Aurelia Bis erano stati posizionati gli spartitraffico che hanno praticamente cancellato di fatto il marciapiede, diventato molto stretto e con l'asfalto assestato.

Ad essere più in difficoltà le persone anziane e i disabili, visto che il passaggio di una carrozzina è quasi impossibile oltre che pericoloso perché la strada è molto trafficata e non è consigliabile passare al di là degli spartitraffico.

Nel settembre del 2018, sette anni fa ne avevamo parlato con il Sindaco di allora Franco Orsi (leggi QUI). Purtroppo però il cantiere dell'Aurelia Bis non è ancora concluso.