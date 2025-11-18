Apre ufficialmente le porte Orientamenti: per i suoi 30 anni quattro giorni con duecento eventi e tre grandi 'dreamers' per guidare i giovani nel loro futuro

Parte oggi a Genova, ma con lo sguardo rivolto a tutta la nostra regione, la 30esima edizione del Festival Orientamenti, la manifestazione organizzata da Regione Liguria dedicata all’orientamento, alla formazione e al lavoro, che torna ai Magazzini del Cotone da oggi a venerdì 21 novembre. Un’edizione speciale, più ampia nei contenuti e nei percorsi, pensata per accompagnare ragazzi, famiglie e docenti in un momento decisivo del loro cammino educativo e professionale. Il Festival cresce e si estende: rispetto allo scorso anno, le giornate passano da tre a quattro.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta dalle 9.30 nella Sala Grecale, alla presenza del presidente della Regione Liguria, degli assessori, della sindaca di Genova, del segretario generale della Camera di Commercio di Genova, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, didell’Università degli Studi di Genova e del presidente del Porto Antico. Presenti anche i tre “dreamers” che rappresentano i filoni tematici dell’evento: la giornalistaper il percorso Human, l’ingegnera e astrofisicaper lo Stem, il maestro pasticcereper Hands.

Al termine dell’inaugurazione, il presidente Bucci e gli assessori Ferro e Scajola hanno effettuato una visita all’interno della manifestazione. Organizzato da Regione Liguria, il Festival rappresenta il culmine di un percorso formativo attivo 365 giorni l’anno, a sostegno delle scelte degli studenti e delle famiglie. L’edizione 2025 si preannuncia come la più ricca di sempre, con oltre 4.000 metri quadrati di area espositiva distribuiti tra Magazzini del Cotone e cinema The Space.

"Orientamenti 2025 parte dal successo ottenuto l’anno scorso, quando oltre 120.000 ragazzi hanno frequentato gli appuntamenti e le iniziative in programma - dichiara l’assessore alla Programmazione Fse della Regione Liguria Marco Scajola -. I trent'anni di vita di questa manifestazione dimostrano quanto sia sentita e quanto sia attesa dal territorio. Quest’anno, oltre a tanti momenti di incontro con personaggi del mondo del giornalismo e della cultura, ci sarà un confronto a 360 gradi per offrire ai ragazzi e alle loro famiglie quello che è l’orientamento: il poter conoscere a fondo le opportunità di lavoro, formazione e studio a loro disposizione. Anche quest'anno si prospetta l’ennesima grande edizione: grazie al Fondo Sociale Europeo riusciremo a coinvolgere centinaia e centinaia di ragazzi, liguri e non solo".

Orientamenti, dopo trent’anni "ha ancora un grandissimo successo nella nostra Regione. Lo dimostra non solo il numero di ragazzi, genitori e insegnanti che lo frequentano, ma anche e soprattutto la sua capacità di permettere ai giovani di decidere qual è la loro strada, dando loro le informazioni necessarie per poter prendere decisioni importanti per il loro futuro - aggiunge il presidente di Regione Liguria Marco Bucci -. Il coraggio, in queste scelte, è fondamentale: da liguri sappiamo che, se abbiamo il coraggio di andare verso mare e lasciare la terra, potremo trovare un'altra terra ricca di opportunità. Per fare questo bisogna essere preparati, con la cultura e il know how necessari per prendere la strada che più si avvicina a ciò che si vuole fare nella vita. La Liguria offre moltissimo ai giovani: il futuro è brillante, l’economia sta crescendo, le persone stanno aumentando, il Pil cresce. Tuttavia, ogni anno abbiamo circa 5mila posti di lavoro non occupati perché mancano le persone con le skill adatte. Orientamenti può essere un’occasione per conoscere questi settori. È naturale voler trovare la situazione perfetta, ma rimanere fermi significa perdere occasioni. Il mio consiglio ai ragazzi è di tenere la mente aperta e rimboccarsi le maniche per essere pronti a cogliere le opportunità che arrivano".

Orientamenti, che quest’anno giunge alla sua trentesima edizione "è diventato un sistema integrato di orientamento per tutti i ragazzi che devono scegliere la loro strada per formazione, scuola e lavoro - spiega l’assessore alla Scuola, formazione e orientamento della Regione Liguria Simona Ferro -. Anche quella del 2025 si prospetta un’edizione all’insegna dei grandi numeri: partecipano 150 espositori e sono in programma oltre 200 incontri. Abbiamo aumentato le giornate, che passano da tre a quattro per rispondere alle tantissime richieste. Una novità sarà l’edizione serale del 20 novembre, con apertura fino alle 21.30 per permettere ai genitori che lavorano di visitare il Festival insieme ai figli. L’obiettivo non è sostituirsi alle famiglie o agli insegnanti, ma dare loro strumenti per aiutare i ragazzi a orientarsi. Lo facciamo anche grazie ai “Dreamers”, figure che nei loro ambiti – Human, Stem e Hand – hanno raggiunto importanti traguardi e possono offrire spunti utili".

Costruite "il vostro futuro e pretendete che la pubblica amministrazione e lo Stato vi diano gli strumenti per farlo, e che li diano in questo Paese – è il messaggio della sindaca Silvia Salis –. Genova è una città con una grande università, ma deve diventare una città universitaria. Mancano tanti posti letto e servizi per gli studenti. Ho già incontrato più volte il ministro Bernini e sono stati effettuati sopralluoghi in città, anche oltre l’ex manicomio di Quarto, per individuare nuovi spazi e realizzare studentati diffusi. Abbiamo delle idee e le stiamo condividendo con Cassa Depositi e Prestiti: è un passaggio importante. Poi ovviamente servono mense e servizi dedicati".

Con oltre 4.000 metri quadrati di area espositiva, più di 200 eventi e 150 espositori, il Festival conferma il suo ruolo di riferimento nazionale nella diffusione della cultura dell’orientamento. I tre percorsi Human, Stem e Hands convivono con quattro aree tematiche, Conosci il lavoro, Conosci la formazione, Conosci la società, Conosci te stesso, per guidare studenti, giovani in cerca di occupazione, genitori ed educatori in modo mirato.

Grande attenzione è riservata al coinvolgimento delle famiglie, con attività pensate per affrontare insieme il percorso di scelta. L’apertura straordinaria serale di giovedì 20 novembre consentirà una partecipazione più ampia dei genitori.

Il trentennale è arricchito da figure di primo piano del mondo scientifico, culturale e professionale: oltre a Amalia Ercoli-Finzi, Giovanna Botteri e Iginio Massari, sono attesi studiosi e divulgatori molto seguiti dai giovani, come Massimo Recalcati e Alessandro D’Avenia, impegnati in incontri dedicati alla crescita personale, alla motivazione e alla ricerca del proprio talento.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, www.orientamenti.regione.liguria.it