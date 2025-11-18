"Lezioni odierne di un antico Maestro": due giornate dedicate a don Milani tra storia, pedagogia e comunità

Nell’ambito delle celebrazioni per gli ottant’anni della Repubblica e della Costituzione, le Sezioni Anpi di Borgio Verezzi, Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure, con il patrocinio dei Comuni e la collaborazione di A.N.E.D. e F.I.D.A.P.A., promuovono l’iniziativa “Lezioni odierne di un antico Maestro. Don Milani e la nostra Comunità”.

Si tratta di due giornate di convegno e confronto, aperte al pubblico e rivolte soprattutto a insegnanti, educatori e formatori. Venerdì 21 novembre, al Teatro Gassman di Borgio Verezzi, dalle 14:30 alle 18:00, l’incontro sarà dedicato alla figura di Don Milani, alla sua vicenda e al contesto storico in cui visse. Gli interventi previsti riguarderanno il processo di Don Milani e le questioni legate alla guerra, alla pace e all’obiezione di coscienza, a cura di Vittorio Frascarelli, già Presidente del Tribunale di Savona; il Vangelo per gli ultimi, a cura di don Carmelo Galeone, parroco di San Pietro in Borgio Verezzi; e la società, la cultura e i rapporti politici nell’Italia del secondo dopoguerra, a cura di Bruno Marengo, già sindaco di Savona. In occasione della giornata sarà inoltre allestita la mostra “Barbiana: il silenzio diventa voce”, curata dalla Fondazione Don Milani di Barbiana.

Sabato 22 novembre, nella Sala Consiliare del Comune di Loano, dalle 9:00 alle 12:30, l’attenzione si concentrerà sulla pedagogia di Don Milani e sulle possibili pratiche educative nella società contemporanea. Interverranno dirigenti ed ex dirigenti scolastici, con comunicazioni sull’impianto pedagogico di Don Milani e la Democrazia del Sapere a cura di Luigi Vassallo, sulla scuola degli svantaggiati, la dispersione scolastica e la povertà educativa a cura di Ivana Mandraccia, e su come sia possibile seguire Don Milani nella scuola di oggi, con contributi di Giuseppina Manno, Daniele Scarampi, Mosè Laurenzano e Andrea Rossato. Sarà inoltre presentata una testimonianza di un’esperienza educativa degli anni ’80 presso l’Oratorio di Pioltello, a cura di Martino Marinoni.

L’iniziativa proseguirà con una fase laboratoriale che coinvolgerà direttamente le scuole sui temi dell’apprendimento cooperativo e dell’inclusione sociale, con lavori realizzati dal Liceo Issel e dall’Istituto Falcone, seguiti da una sessione di restituzione nella Sala Polivalente del Comune di Pietra Ligure. A conclusione del progetto, il 18 aprile 2026, è prevista una visita organizzata alla Scuola di Barbiana con la Fondazione Don Milani.