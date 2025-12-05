Finale Ligure, torna la solidarietà con le Stelle di Natale AIL 2025

L’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione M.C. Ghione Daniele di Finale Ligure annuncia il ritorno dell’iniziativa solidale Stelle di Natale AIL 2025, la storica campagna a sostegno della ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma.

Le stelle saranno disponibili presso diverse attività del territorio: Ferramenta 4 Canti e Centro Chiavi, le Profumerie Pons (sedi Marina e Pia), la Gioielleria Bragagni Valter, Ottica Ottobelli, Manu Finalborgo, il Bar Vela (di fronte alla caserma dei Carabinieri) e, da quest’anno, anche La Bottega del Pedro in via Barrili 31.

Oltre ai punti di distribuzione fissi, i volontari dell’ANC saranno presenti domenica 7 e lunedì 8 dicembre in via Pertica, davanti al Comune di Finale Ligure, dalle 11 alle 18. Un’occasione per sostenere la ricerca e ribadire la forza della solidarietà nel cuore della città.