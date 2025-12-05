"Articolo 11. La logistica della guerra", la presentazione del trailer nella società di Legino

"Articolo 11. La logistica della guerra".

Questo il titolo del documentario in fase di produzione che verrà presentato al Festival Internazionale del Cinema e che verrà illustrato oggi, venerdì 5 dicembre alle 17.00 nella Società Fratellanza Leginese Aps di via Chiabrera a Savona. Durante il pomeriggio al centro quindi il tema dei conflitti.

"Incontro che parla di armi della loro produzione e di chi in Italia ne trae profitto. Quindi delle numerosissime guerre nel mondo. Parla anche della Resistenza dei portuali all'imbarco degli armamenti" spiegano gli organizzatori.

Introduce Anna Traverso che farà il punto sulle guerre in corso e sulle ragioni che le alimentano. A seguire il trailer del documentario con i registi Simona Tarzia e Fabio Palli che lo presenteranno con un dibattito con il pubblico.

"Conclude l'incontro Bice Parodi dell'associazione "Senza paura" che a Genova sta facendo su questi argomenti un grande lavoro con le scuole" concludono.

Ad organizzare l'iniziativa l'Anpi di Legino.