A Savona l'autrice di bestsellers Laura Imai Messina presenta "Le parole della pioggia"

Nuovo appuntamento letterario in programma a Savona, con l'organizzazione della Libreria Ubik stavolta in collaborazione col Liceo "Chiabrera-Martini", con la scrittrice italo-giapponese Laura Imai Messina, autrice di successo internazionale tradotta in oltre 30 Paesi con più di mezzo milione di copie vendute.

L'incontro si terrà mercoledì 19 novembre alle ore 18:00 presso l’Aula Magna del Liceo in via Manzoni. La scrittrice presenterà il suo nuovo romanzo, "Le parole della pioggia" (Einaudi) e sarà moderato da Renata Barberis.

Laura Imai Messina, ormai una voce inconfondibile del panorama letterario italiano grazie al suo stile raffinato e al suo sguardo privilegiato sul Sol Levante, torna con un'opera che affonda le radici nelle leggende giapponesi.

"Le parole della pioggia" narra una fiaba metropolitana ambientata a Tokyo, dove, nei giorni di pioggia, all’uscita della stazione si trova una donna con l'ombrello aperto, pronta a camminare accanto a sconosciuti, accompagnandoli ovunque desiderino. Queste figure, chiamate le "donne-ombrello" — studentesse universitarie, casalinghe, disoccupate annoiate, ricche vedove o donne senza alternative — trasformano questo lavoro in un rito, un gesto prezioso di ascolto e di cura.

Sotto il riparo dell’ombrello, "il mondo si ferma", e la scrittrice ha costruito un coro di voci femminili che hanno il compito di custodire la memoria e proteggere ciò che altrimenti scivolerebbe via. L'autrice, tradotta in 31 Paesi, utilizza questa materia antica per darle la forma inattesa di qualcosa di nuovo.