Savona | 19 novembre 2025, 14:30

Savona, Ines Cavina presenta “Chimere e Paradossi” alla Libreria Ubik

Appuntamento giovedì 20 novembre alle ore 18

Giovedì 20 novembre alle ore 18, alla Libreria Ubik di Savona, si terrà un incontro con la scrittrice Ines Cavina in occasione della presentazione del suo libro Chimere e Paradossi; modererà l’evento lo scrittore ed editor Alan Thomas Bassi, già Presidente ANPI di Santo Stefano di Magra, in un’iniziativa a cura di Arcigay Savona.

Per la prima volta a Savona Ines Cavina, autrice e creatrice della newsletter Protese, in cui scrive di donne e persone con disabilità e queer nel mondo dello sport. Il suo romanzo è una storia di resistenza, amore e coraggio sullo sfondo di un mondo distopico in cui il popolo, spaccato da profonde divisioni sociali, ha dimenticato cosa significa combattere per ciò che è giusto. Nova Ulisippo, capitale di un matriarcato sorto dopo la caduta del fascismo, è una città dove solo le donne biologiche contano. Solo loro possono studiare, votare, combattere. E solo loro possiedono il potere che trasforma in partigiane...

 

