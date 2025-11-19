Artemisia Gentileschi tra i destinatari dei fondi: Dimar rilancia la solidarietà contro la violenza di genere

Dopo il significativo successo della raccolta fondi “Tutti per i bambini”, svoltasi lo scorso maggio e destinata a sostenere tre enti attivi nell’assistenza a bambini in terapia oncologica e alle loro famiglie, Dimar conferma con convinzione il proprio impegno sociale.

L’Azienda ha scelto di avviare un’altra iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), denominata “Tutti per le donne”, a favore di Associazioni che ogni giorno si impegnano nel prevenire e contrastare la violenza di genere.

Dal 17 al 30 Novembre 2025, in tutti i supermercati e ipermercati di vendita al dettaglio (Mercatò, Mercatò Local, Mercatò Big, Mercatò Extra, Ok Market, Catering, Benspeso, gestiti da Dimar S.p.A.), sarà possibile donare 2€ in cassa: Dimar raddoppierà l’importo raccolto, destinandolo a tre importanti realtà:

Telefono Rosa (Torino)

Mai+Sole (Savigliano - CN)

Artemisia Gentileschi (Albenga, Loano – SV)

Le Associazioni beneficiarie operano quotidianamente al fianco delle donne vittime di violenza, offrendo supporto, aiuto, protezione. L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna di comunicazione nei punti vendita aderenti e sui canali digitali dell’Azienda.

Come sottolinea l’Amministratore Delegato, Alessandro Revello, di Dimar: “Da cinquant’anni la nostra azienda cresce insieme alle persone e ai territori in cui opera, mantenendo saldi i propri valori di responsabilità e impegno sociale. Crediamo che fare impresa significhi anche contribuire al benessere collettivo, con gesti concreti e coerenti con la nostra storia. Questo è lo spirito con cui continuiamo a guardare al futuro: con la consapevolezza che ogni traguardo ha senso solo se condiviso”.

A rafforzare il messaggio, interviene la Presidente dell’Azienda, Simona Revello: “Nel nostro cinquantesimo anniversario sentiamo ancora più forte la responsabilità di restituire valore alla nostra comunità. Questa seconda iniziativa solidale nasce dal desiderio di offrire un aiuto concreto alle donne che cercano di lasciarsi alle spalle situazioni di violenza. Come donna e come Presidente di un’azienda composta per oltre il 77% da donne, credo che su questo tema ci sia una sensibilità profonda e autentica. Essere solidali significa riconoscere la nostra responsabilità verso gli altri e verso il territorio che ci dà forza e identità, impegnandoci ogni giorno per trasformare i valori in azioni concrete”.

Dimar auspica una nuova e sentita partecipazione da parte dei suoi Clienti, nella consapevolezza che anche un piccolo gesto può trasformarsi in un aiuto concreto e prezioso per la comunità. Attraverso la solidarietà e il coinvolgimento collettivo, Dimar intende continuare a promuovere valori di vicinanza, cura e responsabilità sociale.