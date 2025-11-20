 / Attualità

Attualità | 20 novembre 2025, 08:30

Mala-Genìa, successo in Colombia: il videoclip “Un po’ più grande” premiato al Mobile Film Festival di Tolima

Prestigioso riconoscimento internazionale per il duo savonese

Dopo il successo in Italia, con selezioni ufficiali al Prisma di Roma e ai Gold Awards di Milano, il videoclip “Un po’ più grande” dei Mala-Genìa, il duo composto dai savonesi Alberto Aimo e Leonardo Andreotti, aggiunge un prestigioso riconoscimento internazionale al suo percorso: l’alloro alle selezioni ufficiali del Mobile Film Festival di Tolima, in Colombia. Proprio a Tolima si è consolidato un processo di alfabetizzazione audiovisiva, utilizzando il cinema come strumento pedagogico, comunicativo e inclusivo.

Questo traguardo segna il primo riconoscimento ufficiale del progetto al di fuori dei confini italiani, sottolineando la capacità del gruppo di raccontare emozioni universali in musica e immagini. Il videoclip, che ha già raggiunto circa 30 mila visualizzazioni su YouTube, ha conquistato il pubblico e la giuria grazie alla sua originale combinazione di storytelling, fotografia e performance musicale.

Il premio colombiano rappresenta un importante riconoscimento del lavoro creativo e della dedizione dei Mala-Genìa, confermando la qualità artistica di un progetto che continua a farsi apprezzare sia in Italia che all’estero.

“Ricevere un premio in Sud America è un’emozione incredibile – commentano i Mala-Genìa –. Significa che la nostra musica e la nostra storia possono parlare a chiunque, al di là delle distanze e delle lingue”.

Il videoclip “Un po’ più grande” è disponibile su YouTube, pronto a raggiungere nuovi spettatori e a consolidare il successo di un progetto, ora, internazionale.

Roberto Vassallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium