Mala-Genìa, successo in Colombia: il videoclip “Un po’ più grande” premiato al Mobile Film Festival di Tolima

Dopo il successo in Italia, con selezioni ufficiali al Prisma di Roma e ai Gold Awards di Milano, il videoclip “Un po’ più grande” dei Mala-Genìa, il duo composto dai savonesi Alberto Aimo e Leonardo Andreotti, aggiunge un prestigioso riconoscimento internazionale al suo percorso: l’alloro alle selezioni ufficiali del Mobile Film Festival di Tolima, in Colombia. Proprio a Tolima si è consolidato un processo di alfabetizzazione audiovisiva, utilizzando il cinema come strumento pedagogico, comunicativo e inclusivo.

Questo traguardo segna il primo riconoscimento ufficiale del progetto al di fuori dei confini italiani, sottolineando la capacità del gruppo di raccontare emozioni universali in musica e immagini. Il videoclip, che ha già raggiunto circa 30 mila visualizzazioni su YouTube, ha conquistato il pubblico e la giuria grazie alla sua originale combinazione di storytelling, fotografia e performance musicale.

Il premio colombiano rappresenta un importante riconoscimento del lavoro creativo e della dedizione dei Mala-Genìa, confermando la qualità artistica di un progetto che continua a farsi apprezzare sia in Italia che all’estero.

“Ricevere un premio in Sud America è un’emozione incredibile – commentano i Mala-Genìa –. Significa che la nostra musica e la nostra storia possono parlare a chiunque, al di là delle distanze e delle lingue”.

Il videoclip “Un po’ più grande” è disponibile su YouTube, pronto a raggiungere nuovi spettatori e a consolidare il successo di un progetto, ora, internazionale.